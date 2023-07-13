В Краснодаре суд изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве Станислава Ржицкого
Суд в Краснодаре изберет 13 июля меру пресечения Сергею Денисенко, которого обвиняют в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии города Станислава Ржицкого.
Известно, что заседание суда, на котором изберут меру пресечения для Денисенко, состоится 13 июля.
О времени и месте заседания пока не сообщается, уточнении интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара, офицера ВМФ РФ в отставке Станислава Ржицкого убили утром 10 июля во время пробежки в парке 30-летия Победы около ДС «Олимп». Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в Ржицкого, а затем скрылся.
Возбудили уголовное дело. В качестве подозреваемого в убийстве задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого предположительно совершено убийство. Денисенко уже сознался в убийстве.