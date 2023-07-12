Украинский киллер сознался в убийстве сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого

Речь идет о гражданине Украины Сергее Денисенко, которого задержали накануне в Туапсе. Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого застрелили утром 10 июля во время пробежки в парке 30-летия Победы.

По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый в убийстве Ржицкого уже признал свою вину. Денисенко рассказал следствию, что убил чиновника и бывшего военного по заданию украинской разведки.

По словам подозреваемого, он готовил убийство с декабря прошлого года. Для этого он снял дом в Туапсе, где он должен был отсидеться после преступления, а затем вылететь в Турцию из Сочи. Оттуда он планировал вылететь в Швейцарию, пишет газета «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задержанного по делу об убийстве Станислава Ржицкого отследили по записям с камер наблюдения. Из Краснодара в Туапсе мужчина уехал на автобусе.