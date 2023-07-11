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Подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки Ржицкого задержали на съемной квартире в Туапсе. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podozrevaemogo-v-ubijstve-eks-komandira-podlodki-rzhitskogo-zaderzhali-na-semnoj-kvartire-v-tuapse-video
Видео "МВД Медиа"

Задержанного по делу об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого отследили по записям с камер наблюдения.

Из Краснодара в Туапсе мужчина уехал на автобусе, а в городе скрывался от правоохранителей на съемной квартире.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в ближайшее время мужчину доставят в следственные органы, сообщает «МВД Медиа».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заместителя начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара, офицера ВМФ РФ в отставке Станислава Ржицкого убили утром 10 июля во время пробежки в парке 30-летия Победы около ДС «Олимп». Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в Ржицкого, а затем скрылся.

Его мотивы убийства устанавливают правоохранители. Возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В качестве подозреваемого в убийстве задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого предположительно совершено убийство.

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