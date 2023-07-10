В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислав Ржицкий
Преступление произошло утром 10 июля. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
«По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают», — сообщил источник в правоохранительных органах.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает ТАСС.
Как сообщают паблики в соцсетях, 42-летнего Станислава Ржицкого застрелили утром во время пробежки в районе дворца спорта «Олимп».
В мэрии Краснодара подтвердили информацию о гибели сотрудника.
«Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы», — цитирует «Коммерсантъ-Кубань» источник в пресс-службе мэрии Краснодара.
Официального комментария краевого следственного управления СКР пока не поступало.
Читайте также: убийство аниматоров в Краснодарском крае: трое обвиняемых остаются под стражей.