В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислав Ржицкий

Преступление произошло утром 10 июля. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

«По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают», — сообщил источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает ТАСС.

Как сообщают паблики в соцсетях, 42-летнего Станислава Ржицкого застрелили утром во время пробежки в районе дворца спорта «Олимп».

В мэрии Краснодара подтвердили информацию о гибели сотрудника.

«Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы», — цитирует «Коммерсантъ-Кубань» источник в пресс-службе мэрии Краснодара.

Официального комментария краевого следственного управления СКР пока не поступало.

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