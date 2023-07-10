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В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислав Ржицкий

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ubit-zamnachalnika-otdela-po-mobilizatsionnoj-rabote-merii-stanislav-rzhitskij
В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислав Ржицкий
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло утром 10 июля. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

«По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают», — сообщил источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает ТАСС.

Как сообщают паблики в соцсетях, 42-летнего Станислава Ржицкого застрелили утром во время пробежки в районе дворца спорта «Олимп».

В мэрии Краснодара подтвердили информацию о гибели сотрудника.

«Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы», — цитирует «Коммерсантъ-Кубань» источник в пресс-службе мэрии Краснодара.

Официального комментария краевого следственного управления СКР пока не поступало.

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