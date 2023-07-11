Подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки Станислава Ржицкого задержали в Краснодарском крае. Видео

Об этом 11 июля сообщили в СК России.

В Краснодарском крае следователи СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержали 64-летнего мужчину.

«В качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого предположительно совершено убийство», — говорится в сообщении пресс-службы СК России в Telegram.

Задержанного проверяют на причастность к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, бывшего капитана подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заместителя начальника отдела по мобработе мэрии Краснодара, офицера ВМФ РФ в отставке Станислава Ржицкого убили утром 10 июля во время пробежки в парке 30-летия Победы около ДС «Олимп». Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в Ржицкого, а затем скрылся. Его мотивы убийства устанавливают правоохранители. Возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.