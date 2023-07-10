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СК: возбуждено дело об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-vozbuzhdeno-delo-ob-ubijstve-zamnachalnika-otdela-po-mobilizatsionnoj-rabote-merii-krasnodara
СК: возбуждено дело об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В краевом следственном управлении СКР вечером 10 июля официально подтвердили убийство замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислава Ржицкого.

По данным следствия, рано утром на участке местности в районе улицы Береговой обнаружили тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Следственный отдел по Западному округу Краснодара возбудил уголовное дело об убийстве, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также следствие устанавливает лицо, совершившее преступление. Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 10 июля во время пробежки в районе дворца спорта «Олимп» застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислава Ржицкого. В мэрии Краснодара подтвердили информацию о гибели сотрудника.

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