В Краснодаре представили спектакль «Первый бал Наташи Ростовой». Фоторепортаж

Премьера музыкального спектакля по роману-эпопее Льва Толстого «Война и мир» 1 ноября состоялась в краснодарском Дворце искусств.

В основу спектакля легла одна сцена из романа — бал. В нем показана романтическая история главных героев. Постановка включает элементы иммерсивного театра и театральной инсталляции. Зрители становятся участниками творческого процесса еще в фойе театра. Поэтому организаторы рекомендовали зрителям предусмотреть бальный дресс-код.

Постановку подготовили режиссер и балетмейстер Ирина Ткаченко, художник Ирэна Ярутис, художник по свету Евгений Козин. Музыку для спектакля написала композитор Ольга Шайдуллина. Также в нем используется музыка Михаила Глинки, Анатолия Лядова, Иоганна Штрауса. А инсценировку избранных страниц романа-эпопеи сделал Илья Губин.

В спектакле заняты артисты Молодежного театра, Музыкального шоу-театра «Премьера» и Кубанский симфонический оркестр.

