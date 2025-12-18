Более 2 млн вопросов поступило на прямую линию Путина

Совмещенная с большой пресс-конференцией прямая линия президента России Владимира Путина уже завтра, 19 декабря, в полдень.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подготовка Владимира Путина к прямой линии вышла на финальную стадию.

«Вчера до глубокой ночи шла подготовка уже в такой заключительной стадии», — цитирует Пескова РИА «Новости».

По данным пресс-службы Кремля, к 12:00 18 декабря на прямую линию поступило уже более 2 млн обращений от россиян. Чаще всего люди звонят — на программу поступило 918 тыс. звонков.

Через нацмессенджер MAX президенту поступили 394 тыс. вопросов, по СМС отправлено 328 тыс. обращений, через соцсети — 238 тыс.

Сайтом для передачи вопроса воспользовались 83 тыс. человек, ММС-сообщениями — 67 тыс. россиян, и 25 тыс. вопросов задали через приложение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край вошел в топ-3 регионов-лидеров по числу обращений на прямую линию Путина.

Обращения начали принимать с 15:00 4 декабря. Отправить вопрос президенту можно через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.

Текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX.

