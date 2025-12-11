Logo
Кубань вошла в топ-3 регионов-лидеров по числу обращений на прямую линию Путина
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

По состоянию на утро 11 декабря, обработали уже 832 тыс. 338 вопросов в формате звонков и сообщений. 

«Итоги года с Владимиром Путиным» выйдут в эфир 19 декабря.

Как сообщила эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Диана Злобина, лидерами по количеству отправленных обращений стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Нижегородская и Свердловская области. 

Кроме того, по данным GigaChat, по числу вопросов лидируют граждане старше 56 лет — 46%, далее россияне от 36 до 55 лет — 27%.  

Лица от 18 до 35 лет направили 16% вопросов, а подростки до 18 лет — 11%. По количеству заявителей среди самой юной возрастной категории лидирует Республика Хакасия, сообщает ТАСС. 

Читайте также: в России начался сбор вопросов на прямую линию с Владимиром Путиным.

