В России начался сбор вопросов на прямую линию с Владимиром Путиным

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00.

С 2020 года прямая линия совмещается с большой пресс-конференцией, а с 2023 года этот формат носит название «Итоги года с Владимиром Путиным». Впервые мероприятия совместили в период пандемийных ограничений.

Ежегодную программу, в которой президент РФ Владимир Путин в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы россиян и журналистов, покажут в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир». Также разговор с главой государства будут транслировать радио «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Обращения к президенту начали принимать с 15:00 4 декабря. Отправить свой вопрос можно вплоть до окончания программы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отправить обращение президенту можно через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нем можно узнать на сайте программы).

Текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX.

