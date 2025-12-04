«Итоги года с Владимиром Путиным» пройдут в прямом эфире 19 декабря

Президент России Владимир Путин 19 декабря в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России.

Начало трансляции запланировано на 12:00. Задать вопрос главе государства можно с 15:00 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.

Отправить обращение президенту можно через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нем можно узнать на сайте программы).

Текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX, сообщает пресс-служба Кремля.

