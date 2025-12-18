Улица имени погибшего военкора Бориса Максудова появится в Краснодаре

Решение о присвоении имени краснодарского журналиста Бориса Максудова улице приняли 18 декабря на заседании городской Думы.

Имя военного корреспондента Бориса Максудова, погибшего в 2023 году, будет носить улица в районе поселка Краснодарского в Прикубанском округе краевой столицы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Борис Максудов начал работать журналистом в Сочи. Сначала в газете, затем на телевидении — собкором «НТК». Позже он руководил сочинским корреспондентским пунктом «ТВ Центра», работал в Крыму.

В последние годы он был корреспондентом «Вестей» ВГТРК «Россия», корреспондентом телеканала «Россия 24». С февраля 2022 года работал в зоне проведения специальной военной операции. Погиб в ноябре 2023-го при атаке дронов, когда снимал репортаж в Запорожской области.

По инициативе Союза журналистов Кубани в 2024 году учредили творческую премию в память о Борисе Максудове

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ведущая «Кубань 24» стала обладателем спецприза премии имени Бориса Максудова. Обладателем специального приза в направлении «Телевидение», в номинации «Репортаж», стала ведущая программ «Кубань 24» Нинель Восканян. На конкурс она представила материал о коллегах «Год спустя: каким помнят военкора Бориса Максудова после его гибели».

