В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги

Авторы законопроекта полагают, что включение ветеринарных услуг в список расходов, по которым можно получить налоговый вычет, позволит снизить финансовую нагрузку на хозяев домашних животных и будет способствовать регулярным обращениям в ветклиники.

Инициаторами выступили депутаты Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев. Они предложили внести дополнения в статью 219 Налогового кодекса РФ «Социальные налоговые вычеты» и включить нормы, по которым владельцы зарегистрированных домашних животных могут получить налоговый вычет за лечение питомца, в том числе профилактическое и диагностическое, а также за покупку лекарств.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года, сообщает ТАСС.

