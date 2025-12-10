Ввести стандарт безопасных для животных реагентов предложили в России

Противогололедные химикаты, используемые коммунальными службами, могут нанести вред питомцам.

С инициативой установить стандарт реагентов, безопасных для животных, предложили депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.

«Считаем необходимым защитить животных от воздействия агрессивной химии: внести изменения в ГОСТ, устанавливающие допустимый уровень химической активности при контакте с кожей животных, отсутствие агрессивных примесей и обязательные лабораторные испытания на безопасность», — говорится в документе.

Депутаты отметили, что ветеринарные клиники сообщают о большом количестве сезонных обращений, которые связаны с химическими ожогами лап, контактными дерматитами и отравлениями животных реагентами.

По мнению авторов инициативы, внедрение стандарта и применение соответствующих реагентов в пешеходных зонах, парках и местах выгула животных снизит химическую нагрузку на городскую среду, а владельцы смогут не опасаться за здоровье своих питомцев, сообщает РИА «Новости».

