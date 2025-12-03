Власти ищут желающих построить приют для собак в поселке под Ейском

Земельный участок для строительства приюта для безнадзорных животных выделили в поселке Октябрьском.

По словам главы Ейского района Романа Бублика, после выделения участка в администрацию Ейского сельского поселения не обратился ни один желающий разместить на нем организацию для помощи бездомным животным.

«Я надеюсь, найдется человек, который все же возьмется за это дело и сможет построить приют, соответствующий всем современным стандартам», — написал Роман Бублик в Telegram.

