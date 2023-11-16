В Апшеронском районе подтопило временную переправу через реку в хуторе Городок

В реках Кура и Пшеха в Апшеронском районе 16 ноября после сильных ливней поднялся уровень воды.

В результате в Куринском поселение днем затопило временные переправы к хутору Городок. Сейчас проезд в хутор перекрыт, переправы находятся под водой. Речь идет о временных бетонных блоках, которые проложили через реку, пока строится новый мост.

По словам ведущего специалиста администрации Куринского сельского поселения Любови Козловой, население предупредили о подъеме воды в реке и затоплении переправы. На берегу реки дежурит спецтехника, глава поселения Михаил Усов лично мониторит ситуацию.

Строительство новых мостов планируют завершить к концу года, поэтому пока были сделаны временные переправы из бетонных блоков, пишет газета «Апшеронский рабочий» в Telegram.

Местные жители беспокоятся, что их хутор оказался отрезан от цивилизации. На кадрах видно, что бетонные блоки смыты бурным потоком в реке.

«Куринский городок Апшеронского района отрезан от цивилизации. Сегодня люди уехали на работу и в школу с утра и теперь не смогли попасть домой, не привезли хлеб в магазин, не может приехать скорая помощь», — написали местные жители в соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», под Туапсе вышедшие из берегов горные реки подтопили дворы и повредили мосты. После ливня подтопило участок трассы А-290 в Темрюкском районе в районе хутора Белого. Во второй половине дня 16 ноября на Сочи обрушился сильный ливень. В городе подтоплены некоторые улицы и поднялся уровень воды в реках. При этом горы Красной Поляны засыпало снегом.

Ливни, оползни и подъем воды в реках ожидаются в Краснодарском крае до 17 ноября. На ближайшие дни в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей края призвали быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности.