Горы Красной Поляны засыпало снегом

Снег начал идти в горах Сочи на высоте более 2 тыс. метров в ночь на 16 ноября и продолжился утром.

На высоте 2300 метров утром температура воздуха опустилась до минусовых отметок. Выпало 2-3 см свежего снега, видимость снизилась до 100 метров. На высоте около 1900 метров также все в снегу.

На высоте 1500 метров, облачно и идет дождь, а снега совсем нет. Температура воздуха +3 °C. На высоте 1000 метров идет дождь, температура воздуха +6 °C, сообщает Telegram-канал «Роза Хутор Live».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на ближайшие сутки в Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде. На курорте ожидаются ливни, сильный ветер, смерчи и сход селей. Жителей и гостей Сочи призвали быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности.