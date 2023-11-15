Ливни, сильный ветер, смерчи и сход селей ожидаются в Сочи в ближайшие дни

Погода на курорте резко ухудшится в ночь на 16 ноября. На Сочи обрушатся сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра.

Из-за выпадения осадков в горах и предгорной зоне поднимется уровень воды в горных реках. В некоторых реках он превысит опасные отметки. Кроме того, в горах возрастает риск схода селевых потоков.

Над Черным морем на участке от Магри до Веселого будет опасность формирования смерчей.

Непогода в Сочи продлится до 17 ноября. В связи с этим на курорте объявили штормовое предупреждение.

В ближайшие дни жителей и гостей Сочи призвали быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности. При возникновении ЧС необходимо звонить на номера: 101 и 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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