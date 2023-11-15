Воздух северных морей принесет похолодание в Краснодарский край

Метеорологическая зима наступит на большей части Русской равнины уже на этой неделе. Это связано с изменением атмосферной ситуации.

Основной холодный фронт вихря протягивается уже по югу страны. Самые сильные дожди ожидаются на Черноморском побережье. В Ейске за день выпадет почти месячная норма осадков.

Главная причина обострения атмосферного фронта — столкновение холодных и теплых воздушных масс. На побережье Черного моря последние несколько недель господствовали средиземноморские воздушные массы, однако сейчас туда пробивается воздух из северных морей. Из-за этого похолодание на юге будет постепенно усиливаться.

Так, в Краснодарском крае дневная температура воздуха к концу недели снизится до +10…11 °С. Дожди в регионе прекратятся к выходным, сообщает центр погоды «Фобос».

Читайте также: ливни, оползни и подъем воды в реках ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае. Непогода в регионе продлится до 16 ноября.