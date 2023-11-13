Ливни, оползни и подъем воды в реках ожидаются в ближайшие дни на Кубани

По прогнозу синоптиков, погода в Краснодарском крае резко испортится 14 ноября. В регионе начнутся сильные ливни.

Непогода на Кубани продлится до 16 ноября. На ближайшие дни в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей края призвали быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС нужно звонить по номерам: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В связи с выпадением осадков повышается вероятность подтопления территорий. В Новороссийске, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Мостовском, Апшеронском, Туапсинском, Лабинском, Курганинском, Крымском, Абинском, Северском, Белореченском и Отрадненском районах возможно поднятие уровня воды в горных реках, а также активизация селей и оползней, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

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