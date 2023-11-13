Аномальное для ноября тепло в Краснодарском крае завершится к концу недели

Первые две недели ноября на Кубани установилась сухая и теплая погода. Столбики термометров поднимались до выше +20 °С, на побережье продолжился купальный сезон, а многие люди продолжали ходить по улицам без верхней одежды.

Однако, по прогнозу синоптиков, аномальное для ноября тепло в Краснодарском крае завершится уже в конце текущей недели. Ожидается, что 13 ноября ливни на юге пройдут только местами. Уже 14 ноября над регионом сгустятся дождевые тучи, а воздух начнет быстро остывать. К выходным дневная температура воздуха на Кубани и в Крыму опустится до +8…13 °С. В Ростовской и Волгоградской области — до +5…10 °С.

При этом, в Центральной части России и Поволожье сохранятся плюсовые температуры на уровне +2…9 °С, сообщает Центр погоды «Фобос».