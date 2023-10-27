Из-за погодных условий может снизиться качество чая в Краснодарском крае

Объем урожая при этом сохранится на уровне прошлого рекордного года.

«Чая хороший урожай в этом году. Прошлый год был рекордным, в этом году где-то остаемся на уровне прошлого года. Единственное — из-за поздней весны или позднего лета качество немного пострадает», — рассказал вице-губернатор Андрей Коробка на площадке международного сельскохозяйственного конгресса Asiaexpo 2023 в Сириусе.

В прошлом году в Краснодарском крае собрали почти 447 тонн чайного листа — на 59,6 т больше, чем годом ранее. Всего на Кубани 1,2 тыс. земель, пригодных для выращивания чая, листосборная площадь из них — одна треть, сообщает ТАСС.

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