Из-за сильных ливней в Сочи подтопило дороги и повысился уровень воды в реках

Во второй половине дня 16 ноября на Сочи обрушился сильный ливень. В городе подтоплены некоторые улицы.

По словам корреспондента «Кубань 24» Юлии Проценко, в переулке Виноградном подтопило проезжую часть. По словам местных жителей, в поселке Дагомыс уровень воды в реке Восточный Дагомыс достиг критических отметок. Людей попросили убрать машины, припаркованные возле реки. В реке Сочи уровень воды также поднялся, но не достиг критических отметок.

В соцсетях местные жители сообщили, что вдоль улицы Тимирязева идет бурный поток воды высотой около 20 см, из-за которого на проезжей части глохнут машины

По данным ФКУ «Черноморье», из-за непогоды 16 ноября в Сочи дорожники привели в повышенную готовность 65 единиц спецтехники и более 90 человек линейного персонала.

«Мобильные бригады дежурят на участках всех подведомственных трасс. В течение суток 16 ноября, а также ночью и утром 17 ноября в Сочи ожидаются подъемы уровней воды в реках, на отдельных реках с превышением опасных отметок», — говорится в сообщении ФКУ «Черноморье».