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После ливня подтопило участок трассы А-290 в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-livnya-podtopilo-uchastok-trassy-a-290-v-temryukskom-rajone
Видео t.me/temruk_info

Речь идет об участке федеральной автодороги А-290 Новороссийск — Керчь в районе хутора Белого.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что после сильного дождя трассу подтопило и движение автомобилей оказалось затруднено. Дождевая вода на дороге достигала бамперов машин.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что после ливня на этом участке дороги была ограничена скорость движения. Проезд машин продолжает осуществляться в обычном режиме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни, оползни и подъем воды в реках ожидаются в Краснодарском крае до 17 ноября. На ближайшие дни в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей края призвали быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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