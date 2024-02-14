В Анапе временно закрыли для машин участок улицы около горевшей многоэтажки

Участок улицы Объездной от ТЦ «Красная площадь» до улицы Чехова 14 февраля остается временно закрытым для движения транспорта.

Здесь продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. Автовладельцы могут объехать закрытый участок по улице Стахановской.

Возле дома № 9 выставили посты для организации дорожного движения и дежурные посты для охраны имущества жителей многоэтажки, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в мансардном этаже в 11-этажном доме на улице Объездной начался 13 февраля в 17:44. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. Частично обрушилась кровля первого подъезда, повреждены 32 квартиры. Из многоэтажки эвакуировали 440 человек, в том числе 112 детей. Один человек пострадал. Пожар полностью потушили 14 февраля в 3:57. СК возбудил уголовное дело. Многоэтажка является самостроем, ее возводили без проектной и разрешительной документации.