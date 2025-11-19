В аэропортах Геленджика и Сочи 19 ноября отменили ограничения на полеты
Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов вводились из-за ракетной опасности в Краснодарском крае, которая действовала в регионе с 15:55.
Вечером 19 ноября все ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Геленджика были сняты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко в 17:11.
В пресс-службе аэропорта Сочи пассажиров после отмены ограничений попросили внимательно следить за информированием о рейсах от авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании, а также за аудиообъявлениями в терминале.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ракетную опасность объявили днем 19 ноябряв Краснодарском крае. Спустя 7 минут из соображений безопасности ввели временные ограничения на полеты в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в Росавиации. В 16:19 вылеты и посадку воздушных судов ограничили в Сочи.
Уведомления РСЧС об отмене угрозы падения ракет жители Кубани получили 19 ноября в 17:09.