Вслед за Геленджиком ограничения ввели в аэропорту Сочи

Аэропорт Сочи днем 19 ноября ввел временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности полетов граждан.

Все службы готовы к возобновлению работы после отмены ограничений.

Пресс-служба аэропорта Сочи сообщает, что пассажиры могут воспользоваться бесплатными фонтанчиками с питьевой водой, которые расположены возле санузлов. Также в терминале действует бесплатная комната матери и ребенка.

Пассажирам рекомендуют с уважением относиться к окружающим — не занимать сидения с вещами и багажом, а также уступать места пожилым, женщинам и детям.

Всю необходимую информацию пассажиры могут узнать на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае объявили ракетную опасность днем 19 ноября. Сообщения от РСЧС поступили жителям Кубани в среду в 15:55.

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 16:02.

Аэропорт Геленджика работает с ограничениями из соображений безопасности — он принимает и выпускает самолеты только с 8:30 до 20:00.

