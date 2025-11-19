Logo
Вслед за Геленджиком ограничения ввели в аэропорту Сочи

Происшествия
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Аэропорт Сочи днем 19 ноября ввел временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности полетов граждан. 

Все службы готовы к возобновлению работы после отмены ограничений. 

Пресс-служба аэропорта Сочи сообщает, что пассажиры могут воспользоваться бесплатными фонтанчиками с питьевой водой, которые расположены возле санузлов. Также в терминале действует бесплатная комната матери и ребенка. 

Пассажирам рекомендуют с уважением относиться к окружающим — не занимать сидения с вещами и багажом, а также уступать места пожилым, женщинам и детям. 

Всю необходимую информацию пассажиры могут узнать на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае объявили ракетную опасность днем 19 ноября. Сообщения от РСЧС  поступили жителям Кубани в среду в 15:55.

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 16:02.

Аэропорт Геленджика работает с ограничениями из соображений безопасности — он принимает и выпускает самолеты только с 8:30 до 20:00.

