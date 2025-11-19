Ракетную опасность объявили днем 19 ноября в Краснодарском крае

Сообщения от РСЧС о ракетной опасности поступили жителям Кубани в среду в 15:55. Первыми оповещения получили жители Славянского района.

При получении таких сообщений необходимо сохранять спокойствие и внимательность.

«Существует угроза падения ракет. Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении: в подвале, защитном сооружении. Если на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении, в транспорте — выйдите и укройтесь в помещении или в складках местности», — говорится в оповещениях МЧС.

При падении ракет необходимо звонить по номеру 112. Приближаться к обломкам категорически запрещено.

