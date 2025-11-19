Обломки БПЛА повредили 17 жилых домов и два магазина в Северском районе

Атаку украинских беспилотников отразили в ночь на 19 ноября в Краснодарском крае. Обломки дронов упали на территории Северского района.

В поселке Ильском повреждены 17 жилых домов и два магазина. Упавшие фрагменты беспилотников повредили крыши, окна, двери, фасады, потолки и стены домов. Также повреждения получили навесы, сараи и другие постройки на частных территориях.

Пострадавших среди жителей нет. На местах работают специальные и экстренные службы.

По итогам обследования частичные повреждения зафиксированы по 19 адресам. Администрация муниципалитета окажет жителям необходимую поддержку, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 19 ноября над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили 39 беспилотников. Утром в среду региональный оперштаб сообщил, что обломки беспилотника повредили частный дом в Северском районе.

