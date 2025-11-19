Ночью 19 ноября над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили 39 беспилотников

Системы ПВО минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов.

В период с 23:00 18 ноября до 7:00 19 ноября над территорией России перехватили и уничтожили 65 БПЛА противника. Из них 14 беспилотников сбили над Краснодарским краем.

Над акваторией Черного моря обезвредили 16 летательных аппаратов беспилотного типа. Над акваторией Азовского моря уничтожили 9 дронов.

В Воронежской области сбили 14 БПЛА, над Белгородской областью — 11, над территорией Брянской области —один, сообщает Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 19 ноября в Краснодарском крае объявили угрозу падения беспилотных летательных аппаратов. Она действовала до утра среды. В аэропортах Краснодара и Геленджика из-за беспилотной опасности вводили дополнительные ограничения на полеты.

