В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения на полеты

Дополнительные ограничения были введены ночью 19 ноября из-за угрозы атаки беспилотников. Утром их сняли.

Об изменениях в работе аэропортов сообщили в Росавиации.

«Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил Советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность в Краснодарском крае объявили ночью 19 ноября. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в среду в 00:47. Отменили угрозу «Беспилотная опасность» в крае в 5:56.

Подпишись, здесь всегда интересно.