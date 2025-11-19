Обломки беспилотника повредили частный дом в Северском районе
Происшествия
19.11.2025 07:57
Фрагменты беспилотника упали 19 ноября в поселке Ильском на частный дом. Никто не пострадал.
В результате падения дрона повреждены кровля и потолок. В доме выбиты стекла. На месте работают оперативные и специальные службы.
Администрация муниципалитета окажет необходимую помощь жильцам дома, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 19 ноября в Краснодарском крае объявили угрозу падения беспилотных летательных аппаратов. Она действовала до утра среды. За этот период над территорией региона сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.
