Обломки беспилотника повредили частный дом в Северском районе

Фрагменты беспилотника упали 19 ноября в поселке Ильском на частный дом. Никто не пострадал.

В результате падения дрона повреждены кровля и потолок. В доме выбиты стекла. На месте работают оперативные и специальные службы.

Администрация муниципалитета окажет необходимую помощь жильцам дома, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 19 ноября в Краснодарском крае объявили угрозу падения беспилотных летательных аппаратов. Она действовала до утра среды. За этот период над территорией региона сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

