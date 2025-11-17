Комиссия выявила повреждения в 70 квартирах после налета БПЛА на Новороссийск

Городские службы продолжают устранять последствия налета украинских беспилотников, который произошел в ночь на 14 ноября.

Об этом рассказал мэр Новороссийска Алексей Кравченко. В Южном внутригородском районе приводят в порядок дворовую территорию. Во вторник подрядчик приступит к замерам, а затем и к замене поврежденных окон.

В Центральном районе управляющая компания восстанавливает фасад здания. В ближайшие дни начнется установка новых оконных блоков.

Комиссия осмотрела пострадавшие жилые помещения. В Южном районе выявили 49 поврежденных квартир, в Центральном – 21. Основной ущерб пришелся на фасады и окна. Документы на получение компенсации от граждан принимают в администрациях районов. В Южном районе уже сформировали 32 пакета документов, в Центральном – 12. Прием заявлений от жителей продолжается.

«Прикладываем максимум усилий для скорейшего восстановления поврежденных домов и оказания всесторонней помощи пострадавшим. Службы города работают слаженно и оперативно», — отметил мэр в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске ввели режим ЧС после массированной атаки БПЛА. Фрагменты сбитых беспилотников повредили три многоквартирных дома. Также повреждения получила котельная АО «Черномортранснефть».

