В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты 19 ноября

Во второй половине дня 19 ноября в Краснодарском крае объявили ракетную опасность.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за опасности ввели в аэропорту Геленджика. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 16:02.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в Telegram.

Аэропорт Геленджика работает с ограничениями из соображений безопасности — он принимает и выпускает самолеты только с 8:30 до 20:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ракетную опасность объявили днем 19 ноября в Краснодарском крае. Сообщения от РСЧС о ракетной опасности поступили жителям Кубани в среду в 15:55. Первыми оповещения получили жители Славянского района.

