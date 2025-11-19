Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты 19 ноября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-gelendzhika-vveli-vremennye-ogranicheniya-na-polety-19-noyabrya
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты 19 ноября
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Во второй половине дня 19 ноября в Краснодарском крае объявили ракетную опасность.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за опасности ввели в аэропорту Геленджика. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 16:02.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в Telegram.

Аэропорт Геленджика работает с ограничениями из соображений безопасности — он принимает и выпускает самолеты только с 8:30 до 20:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ракетную опасность объявили днем 19 ноября в Краснодарском крае. Сообщения от РСЧС о ракетной опасности поступили жителям Кубани в среду в 15:55. Первыми оповещения получили жители Славянского района.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях