Отбой ракетной опасности объявили спустя час в Краснодарском крае

Уведомления РСЧС об отмене угрозы падения ракет жители Кубани получили 19 ноября в 17:09.

Сигнал «Ракетная опасность» на территории Краснодарского края действовал с 15:55.

«На территории Краснодарского края объявлена отмена угрозы «Ракетная опасность», — говорится в оповещении МЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ракетную опасность объявили днем 19 ноября в Краснодарском крае. Спустя 7 минут из соображений безопасности ввели временные ограничения на полеты в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в Росавиации.

В 16:19 вылеты и посадку воздушных судов ограничили в Сочи.

