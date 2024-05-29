Утром или вечером: лучшее время для физической активности

Когда лучше тренироваться — по утрам или по вечерам? У обоих вариантов есть как свои преимущества, так и недостатки. Потому нельзя сказать однозначно, что есть какое-то идеальное время для занятий спортом.

Основываясь на свои целях — какой формы вы хотите добиться, на плюсах и минусах тренировок в разное время, можете сами для себя решить, когда лучше их проводить.

Утренние тренировки: плюсы

1) Такие тренировки подойдут людям, которые любят рано просыпаться, и уже через полчаса после пробуждения полны энергии.

2) Проведя утреннюю тренировку, вы освобождаете себе остальную часть дня, и это время можно посвятить чему-то другому. К тому же, после занятия наступает приятное чувство, что сделал нечто полезное. Ты доволен собой, и поднимает самооценкуи и настроение.

3) Утренние тренировки способствуют более быстрому похудению.

Если тренироваться по утрам регулярно хотя бы две недели, можно заменить, что тело постепенно «тает», уменьшаясь в объемах.

4) Утренние тренировки помогают разогнать метаболизм. В свою очередь, это тоже поможет быстрее сбросить вес или поддерживать его стабильным. Люди, у которых быстрый обмен веществ, могут позволить себе иногда съесть больше, чем нужно, или что-то вредное, и это никак не скажется на их фигуре.

5) Если тренировки проходят в спортзале, то в утренние часы он обычно намного свободнее, чем вечером. Так что не придется бороться за тренажеры или занимать на них очередь.

6) Во время занятий спортом организм активно вырабатывает гормоны счастья и снижает уровень кортизола (гормон стресса). Если тренироваться по утрам, то после этого день точно пройдет на ура: настроение будет хорошим, а все возникающие проблемы или рабочие задачи будут казаться пустяками.

Утренние тренировки: минусы

1) «Совам» ранние занятия спортом вряд ли подойдут, как минимум потому, что их организм не поймет, почему его спросонья заставляют напрягаться. В лучшем случае, после тренировки такие люди почувствуют слабость, в худшем — тошноту, головокружение, возможна рвота.

2) Утренние тренировки не подойдут тем, кто хочет набрать мышечную массу, даже если питаться только куриной грудкой.

3) Во время утренней тренировки стоит быть очень внимательным к суставам, сухожилиям и мышцам. За ночь тело успевает «одеревенеть», и, если перед физической активностью хорошенько не размяться, можно легко получить травму.

4) Не многие люди любят завтракать. И если вы в их числе, то утренние тренировки вам противопоказаны. Дело в том, что заниматься на голодный желудок неподготовленному организму категорически запрещено — это чревато такими последствиями, как повышение давления, тошнота, рвота, потеря сознания. Лучше не рисковать здоровьем, если понимаете, что не впихнете в себя утром даже омлет.

Вечерние тренировки: плюсы

1) Вечерами тренировки обычно проходят намного эффективнее, так как к этому времени организм успевает уже полностью проснуться и настроиться на физическую и умственную активности. Так, во время занятия подходы будут даваться легче, и можно сделать даже больше повторений упражнений.

2) Если тренировки проходят с целью нарастить мышечную массу, то лучше всего заниматься как раз вечером.

Во-первых, к этому времени тело успевает размяться, а мышцы — немного разогреться, выполняя легкие бытовые дела. Во-вторых, после вечерних занятий большинство людей идут домой отдыхать, что дает возможность мышцам расслабиться и быстрее восстановиться. В свою очередь, это приводит к их росту.

3) Во время вечерней тренировки организм успевает устать, а значит, придя домой, человек быстрее и крепче уснет. В какой-то степени поздние занятия спортом можно считать профилактикой бессонницы.

Вечерние тренировки: минусы

1) Пожалуй, один из главных минусов вечерних тренировок, — полные спортивные залы. Обычно уже после 16 часов в них очень много людей, а ближе к 19-и — яблоку негде упасть. Так что на тренажеры приходится занимать очередь, точно к врачу в поликлинике.

2) Некоторых людей вечерние тренировки утомляют, благодаря чему они быстро засыпают. А некоторых наоборот — бодрят. Последним заниматься спортом вечером не рекомендуется. Нервная система возбуждается, и это может сбить режим сна, и вместо того, чтобы уснуть в 23 часа, сон придет только ближе к 2-м часам ночи.

3) Людям, которые занимаются по вечерам, стоит помнить, что после силовой тренировки обязательно нужно поесть. Если физическая активность была совсем поздно, и ужин приходится на 10-12 часов вечера, то это может помешать заснуть — желудок будет еще работать, что скажется на качестве сна. В свою очередь, организм за ночь не успеет отдохнуть, а мышцы — восстановиться.

В какие часы тренироваться — решать каждому самостоятельно. Выбирая время, важно отталкиваться от личных целей, своего графика, а также самочувствия и личного комфорта. Кому-то нравится заниматься чуть ли не с первыми лучами солнца, кому-то — во время перерыва на работе, кому-то — поздно вечером, когда большинство людей уже ложатся спать. Главное здесь, чтобы тренировка проходила с удовольствием, тогда от нее будет максимальный результат.

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