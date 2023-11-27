Штормовой ветер повредил крышу двухэтажного дома в Темрюкском районе

Около 50 м кровли сорвало с двухэтажного дома на улице Кооперативной в станице Вышестеблиевской.

Погибших и пострадавших при падении кровли нет.

Крышу отремонтируют, когда улучшится погода, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ураганный ветер сорвал несколько крыш в Краснодарском крае — в Краснодаре и Анапе кровля улетела с многоэтажных домов, в Архипо-Осиповке — со здания школы. Также ветер повалил более 250 деревьев, есть пострадавшие.