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Штормовой ветер повредил крышу двухэтажного дома в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/uragannyj-veter-povredil-kryshu-dvuhetazhnogo-doma-v-temryukskom-rajone
Штормовой ветер повредил крышу двухэтажного дома в Темрюкском районе
Фото пресс-службы администрации Сочи

Около 50 м кровли сорвало с двухэтажного дома на улице Кооперативной в станице Вышестеблиевской.

Погибших и пострадавших при падении кровли нет.

Крышу отремонтируют, когда улучшится погода, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ураганный ветер сорвал несколько крыш в Краснодарском крае — в Краснодаре и Анапе кровля улетела с многоэтажных домов, в Архипо-Осиповке — со здания школы. Также ветер повалил более 250 деревьев, есть пострадавшие.

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