Оперштаб Кубани: есть пострадавшие от падения деревьев в Краснодарском крае

Ночью 27 ноября в 21 муниципальном образовании сильный ветер повалил более 25о деревьев.

«В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», небывалый шторм в Краснодарском крае снес 255 деревьев и выгнал людей из домов. Из-за потопа перекрыли дорогу в Широкую Балку под Новороссийском. Под Анапой сухогруз Blue Shark из Белиза сел на мель из-за шторма.