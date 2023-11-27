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Оперштаб Кубани: есть пострадавшие от падения деревьев в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/opershtab-kubani-est-postradavshie-ot-padeniya-derevev-v-krasnodarskom-krae
Оперштаб Кубани: есть пострадавшие от падения деревьев в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Сочи

Ночью 27 ноября в 21 муниципальном образовании сильный ветер повалил более 25о деревьев.

«В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», небывалый шторм в Краснодарском крае снес 255 деревьев и выгнал людей из домов. Из-за потопа перекрыли дорогу в Широкую Балку под Новороссийском. Под Анапой сухогруз Blue Shark из Белиза сел на мель из-за шторма.

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