Cухогруз из Белиза сел на мель из-за шторма под Анапой

Сильнейший шторм ночью 27 ноября выбросил на мель судно Blue Shark в 100 м от пляжа в районе Витязево.

Про предварительным данным, он вышел 23 ноября из Тамани. Навалочник 1997 года постройки ходит под флагом Белиза. Около 1:00 он застрял у берегов Анапы.

Общая длина судна 167 м, а ширина — 26. Осадка, согласно данным онлайн-сервиса отслеживания судов, составляет 6 м при максимальной 9,9 м.

Сколько человек на борту, пока неизвестно. Информация уточняется.

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