Вышедший из Краснодарского края сухогруз затонул в Черном море

Судно Kafkametler накануне вышло из Темрюка и направилось в турецкий порт Алиага в Измире. На его борту находилось 12 членов экипажа — все они граждане Турции.

При подходе к побережью Турции капитан сухогруза подал сигнал, что их сносит к волнорезу. Проведение спасательной операции не представлялось возможным из-за плохой погоды. Визуальную связь с судном установить не удалось.

Позже стало официально известно, что сухогруз Kafkametler затонул у берегов Турции после столкновения с волнорезом. Поисково-спасательные работы начнут, как только погода на севере Турции улучшится, сообщает ТАСС.

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