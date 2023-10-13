Сухогрузы с российским и украинским зерном столкнулись у берегов Турции

Два сухогруза с зерном столкнулись в октябре у острова Мармара в Мраморном море.

По данным источника в управлении береговой охраны Турции, столкнулись сухогруз Haje Halimeh под флагом Коморских островов с пшеницей на борту, который шел из украинского порта Измаил в Валенсию, и сухогруз Asomatos под флагом Панамы, перевозивший зерно из российского порта Кавказ в Ашдод (Израиль).

В результате столкновения никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано. Суда получили механические повреждения — часть палубы Haje Halimeh оказалась разрушена, пишет телеканал 360 со ссылкой на РИА «Новости».

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