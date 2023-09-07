У следовавшего в Новороссийск сухогруза в проливе Босфор отказал двигатель

По данным турецкого Управления береговой охраны, у сухогруза USG ZURICH, следовавшего в Новороссийск, произошла поломка двигателя.

«Грузовое судно USG ZURICH длиной 166 м, у которого во время следования из Тузлы в Россию на юге Босфора произошла поломка двигателя, было отбуксировано в Ахыркапы буксиром KURTARMA-10», —говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сухогруз находится под флагом Либерии, сообщает ТАСС.

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