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У следовавшего в Новороссийск сухогруза в проливе Босфор отказал двигатель

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-sledovavshego-v-novorossijsk-suhogruza-v-prolive-bosfor-otkazal-dvigatel
У следовавшего в Новороссийск сухогруза в проливе Босфор отказал двигатель
Фото Чукичевой Ирины, «Кубань 24»

По данным турецкого Управления береговой охраны, у сухогруза USG ZURICH, следовавшего в Новороссийск, произошла поломка двигателя.

«Грузовое судно USG ZURICH длиной 166 м, у которого во время следования из Тузлы в Россию на юге Босфора произошла поломка двигателя, было отбуксировано в Ахыркапы буксиром KURTARMA-10», —говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сухогруз находится под флагом Либерии, сообщает ТАСС.

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