Росморречфлот: 21 человек находится на севшем на мель судне под Анапой

Сильный шторм ночью 27 ноября выбросил на мель судно Blue Shark в 400 м от пляжа в районе Витязево.

По данным Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, на сухогруз грузили ячмень для Египта в морском порту Тамань. Однако после получения штормового предупреждения судно перешло на якорную стоянку.

После чего сильнейший ветер и волны сорвали судно с якорей 26 ноября около 23:00. Оно дрейфовало и оказалось оказалось на мели под Анапой около 1:00.

«Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа — граждане Сирии, Индии и Египта. Сейчас судно находится на мели на ровном киле в непосредственной близости от берега. Морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции», — сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным краевого оперштаба, разлива нефтепродуктов нет. Судно снимут с мели после улучшения погодных условий.