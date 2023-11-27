«Новая достопримечательность»: появилось видео с севшим на мель судном в Анапе

Сильнейший шторм ночью 27 ноября выбросил на мель судно Blue Shark к берегам Анапы в районе Витязево.

Сухогруз под флагом Белиза стоял на якоре из-за штормового предупреждения в морском порту Тамань. Судно сорвало с якорей и прибило к берегу Анапы.

В соцсетях сухогруз Blue Shark сразу стали сравнивать с известным сухогрузом RIO, который сел на мель в декабре 2018 года у берегов села Кабардинка под Геленджиком и много лет оставался главной достопримечательностью курортной территории.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на борту Blue Shark 21 человек экипажа — граждане Сирии, Индии и Египта. Морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции.