Из-за потопа и шторма перекрыли дорогу в Широкую Балку под Новороссийском

В связи с неблагоприятными погодными условиями, штормовым ветром и подтоплением дороги путь в село Широкая Балка закрыт, сообщает ЕДДС Новороссийска.

Жителей настоятельно просят воздержаться от поездок в сторону затопленной дороги. Также с пляжа вынесло большое количество разного мусора и досок.

«В связи с подтоплением дороги и наноса на проезжую часть конструкций с пляжа въезд в Широкую Балку временно затруднен. Проезд автотранспорта от пансионата ,»Голубая волна,» до кафе «Беллисимо,» временно невозможен. Убедительная просьба не мешать спецтехнике производить работы», — написал глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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