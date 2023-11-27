Из-за потопа и шторма перекрыли дорогу в Широкую Балку под Новороссийском
Происшествия
27.11.2023 06:34
В связи с неблагоприятными погодными условиями, штормовым ветром и подтоплением дороги путь в село Широкая Балка закрыт, сообщает ЕДДС Новороссийска.
Жителей настоятельно просят воздержаться от поездок в сторону затопленной дороги. Также с пляжа вынесло большое количество разного мусора и досок.
«В связи с подтоплением дороги и наноса на проезжую часть конструкций с пляжа въезд в Широкую Балку временно затруднен. Проезд автотранспорта от пансионата ,»Голубая волна,» до кафе «Беллисимо,» временно невозможен. Убедительная просьба не мешать спецтехнике производить работы», — написал глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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