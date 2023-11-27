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Из-за потопа и шторма перекрыли дорогу в Широкую Балку под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-potopa-i-shtorma-perekryli-dorogu-v-shirokuyu-balku-pod-novorossijskom
Из-за потопа и шторма перекрыли дорогу в Широкую Балку под Новороссийском
Фото t.me/alekseioderov

В связи с неблагоприятными погодными условиями, штормовым ветром и подтоплением дороги путь в село Широкая Балка закрыт, сообщает ЕДДС Новороссийска.

Жителей настоятельно просят воздержаться от поездок в сторону затопленной дороги. Также с пляжа вынесло большое количество разного мусора и досок.

«В связи с подтоплением дороги и наноса на проезжую часть конструкций с пляжа въезд в Широкую Балку временно затруднен. Проезд автотранспорта от пансионата ,»Голубая волна,» до кафе «Беллисимо,» временно невозможен. Убедительная просьба не мешать спецтехнике производить работы», — написал глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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