Небывалый шторм в Краснодарском крае снес 255 деревьев и выгнал людей из домов

Из-за сильнейшего ветра вечером 26-го и ночью 27 ноября в Краснодарском крае, по данным спасателей, упали 255 деревьев.

Для распилки деревьев привлечено 18 бригад от муниципалитетов в составе 96 человек, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Лазаревском районе Сочи из-за упавших деревьев была повреждена контактная линия. Остановилось движение 9 поездов. Около полуночи ж/д сообщение восстановили.

В Ейском районе произошел перелив воды через дорогу ведущую в поселок Ясенская Переправа. В станице Ясенской для людей подготовили пункт временного размещения.

Эвакуировали жителей двух населенных пунктов: станицы Должанской и поселка Ясенская Переправа — всего 42 человека, в числе которых 12 детей.

Читайте также: из-за потопа и шторма перекрыли дорогу в Широкую Балку под Новороссийском.