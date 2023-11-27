Ураган сорвал кровлю с многоэтажки в Анапе, обломки упали на детскую площадку

Часть кровли ночью 27 ноября сорвало ветром с пятиэтажного дома на улице Ленина.

Общая площадь поврежденной части крыши — около 500 кв. м. Обломки упали во двор, погибших и пострадавших нет.

Территорию приводят в порядок специалисты «Кубань-СПАС». Крышу отремонтируют, как только наладится погода, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Жильцы дома рассказывают, что услышали гул, после чего увидели, что кровля упала прямо на детскую площадку.

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