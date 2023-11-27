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Ураган сорвал кровлю с многоэтажки в Анапе, обломки упали на детскую площадку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/uragan-sorval-krovlyu-s-mnogoetazhki-v-anape-oblomki-upali-na-detskuyu-ploshhadku
Ураган сорвал кровлю с многоэтажки в Анапе, обломки упали на детскую площадку
Фото t.me/pva_anapa

Часть кровли ночью 27 ноября сорвало ветром с пятиэтажного дома на улице Ленина.

Общая площадь поврежденной части крыши — около 500 кв. м. Обломки упали во двор, погибших и пострадавших нет.

Территорию приводят в порядок специалисты «Кубань-СПАС». Крышу отремонтируют, как только наладится погода, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Жильцы дома рассказывают, что услышали гул, после чего увидели, что кровля упала прямо на детскую площадку.

Читайте также: в Краснодаре порывом ветра снесло крышу многоэтажки.

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