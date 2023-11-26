Ураганный ветер добрался до Краснодара: порывом сорвало крышу многоэтажки

Крышу многоэтажного дома в 1 проезде Айвазовского, 30 унесло ветром днем 26 ноября.

Установили, что пятиэтажный дом построили в 1978 году. Упавшие обломки повредили кровлю нескольких частных домов и газовую трубу, в результате оказались обесточены пять частных домов. Погибших и пострадавших нет. Сейчас упавший участок кровли убирают. Крышу отремонтируют, как только наладится погода.

Прокуратура Центрального округа организовала проверку по факту повреждения крыши. По результатам проверки соблюдения жилищного законодательства при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того, на улице Ставропольской в районе парка «Солнечный остров» забор упал на машину. Движение в сторону микрорайона Гидростроителей было ограничено. Сейчас забор убрали, движение восстановили, сообщает МЦУ Краснодара.

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