Сильный ветер снес дерево и ограждение контейнерной площадки в Новороссийске

Дерево на улице Лесной не выдержало сильного ветра и упало на проезжую часть и забор частного дома.

Спасатели выехали на место и распилили дерево бензопилой.

Кроме того, на проспекте Ленина порывами ветра перевернуло и опрокинуло на автомобили конструкцию, которая огораживала мусорные баки. Спасатели вместе с управляющей компанией распилили конструкцию бензорезом.

«Во время сильного ветра автомобиль лучше поставить подальше от деревьев и металлических или других конструкций. Ветер усиливается поэтому позаботьтесь об своем имуществе и будьте аккуратнее! Берегите себя!» — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ураганный ветер до 35 м/с ожидается 26 и 27 ноября на Черноморском побережье.