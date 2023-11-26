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Сильный ветер снес дерево и ограждение контейнерной площадки в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnyj-veter-snes-derevo-i-ograzhdenie-kontejnernoj-ploshhadki-v-novorossijske
Сильный ветер снес дерево и ограждение контейнерной площадки в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

Дерево на улице Лесной не выдержало сильного ветра и упало на проезжую часть и забор частного дома.

Спасатели выехали на место и распилили дерево бензопилой.

Кроме того, на проспекте Ленина порывами ветра перевернуло и опрокинуло на автомобили конструкцию, которая огораживала мусорные баки. Спасатели вместе с управляющей компанией распилили конструкцию бензорезом.

«Во время сильного ветра автомобиль лучше поставить подальше от деревьев и металлических или других конструкций. Ветер усиливается поэтому позаботьтесь об своем имуществе и будьте аккуратнее! Берегите себя!» — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ураганный ветер до 35 м/с ожидается 26 и 27 ноября на Черноморском побережье.

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