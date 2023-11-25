Ураганный ветер до 35 м/с ожидается 26 и 27 ноября на Черноморском побережье

Сильный ветер поднимется в Краснодарском крае вечером 26 ноября.

В горных и предгорных районах, а также в западной половине края прогнозируют очень сильный южный ветер. Скорость его порывов достигнет 30 м/с. На Черноморском побережье между Анапой и Геленджик будет ураганный ветер до 35 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

В связи с прогнозируемой непогодой на Кубани объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона рекомендовали внимательно следить за усилениями ветра и соблюдать необходимые меры безопасности: при нахождении на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линии электропередачи, не оставлять без присмотра детей, по возможности воздержаться от выходов на улицу во время сильного ветра.

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